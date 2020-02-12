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الصحة العالمية تقدم أدوية لـ10 آلاف من مصابي الأمراض المزمنة في المحويت

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أدوية مقدمة من الصحة العالمية لمحافظة المحويت

*يمن برس -المحويت

أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديم حزمة من العلاجات للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة في محافظة المحويت.



وقالت المنظمة في تغريدة لها، إنها قدمت حزمة كافية لتلبية احتياجات 10 ألف شخص لمدة 3 أشهر ممن يعانون من الأمراض المزمنة في حالات الطوارئ.



وتعاني محافظة المحويت، إلى جانب العديد من المحافظات اليمنية من نقص الإمدادات والأدوية الطبية، وضعف الخدمات في المستشفيات والمراكز التي خرج نحو 50% منها نتيجة الحرب المستمرة منذ قرابة 5 سنوات.



وتواجه المنظمات الدولية العاملة في اليمن، انتقادات واسعة مع استمرار توسع الأزمة الإنسانية والظروف الصحية والاقتصادية للمواطنين، رغم إعلان تلك المنظمات عن إنفاق المليارات على المشاريع في اليمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديم حزمة من العلاجات للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة في محافظة المحويت.وقالت المنظمة في تغريدة لها، إنها قدمت حزمة كافية لتلبية احتياجات 10 ألف شخص لمدة 3 أشهر ممن يعانون من الأمراض المزمنة في حالات الطوارئ.وتعاني محافظة المحويت، إلى جانب العديد من المحافظات اليمنية من نقص الإمدادات والأدوية الطبية، وضعف الخدمات في المستشفيات والمراكز التي خرج نحو 50% منها نتيجة الحرب المستمرة منذ قرابة 5 سنوات.وتواجه المنظمات الدولية العاملة في اليمن، انتقادات واسعة مع استمرار توسع الأزمة الإنسانية والظروف الصحية والاقتصادية للمواطنين، رغم إعلان تلك المنظمات عن إنفاق المليارات على المشاريع في اليمن.







المحويت الصحة العالمية أدوية



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