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مقتل قيادي حوثي داخل مطعم في الحديدة بعد 3 أيام من قتله قيادي آخر
الاربعاء, 12 فبراير, 2020 05:31:00 مساءً

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حوثيون
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حوثيون

*يمن برس - الحديدة
لقي قيادي حوثي مصرعه، بعد أيام من قيامه بقتل قيادي ميداني آخر ؛ في إطار تنامي الصراعات الداخلية والاقتتال بين أجنحة الجماعة الحوثية فى اليمن.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن القيادي عبدالله عبده عطيفة، قتل قبل 3 أيام القيادى الميدانى أبو زكريا في خلاف حول كمية من الذخائر، مشيرة إلى أن "عطيفة" فر بعد قتله "أبو زكريا" قبل أن يعثر عليه مقتولا داخل أحد المطاعم في منطقة "المغرس" جنوب التحيتا بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وتوسعت حدة الخلافات في أوساط جماعة الحوثي الانقلابية في الآونة الأخيرة وشهدت تصفيات لعدد من قيادتها .


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خاص - يمن برس

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