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5 أندية تتأهب لخطف ميسي
الخميس, 13 فبراير, 2020 01:40:00 صباحاً

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5 أندية تتأهب لخطف ميسي

*يمن برس - متابعات
كشفت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عن استعداد 5 أندية للتعاقد مع نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال تفعيل "البند السري" الذي يطلق عليه "بند الهروب"، في عقد "البرغوث". وعقب تداول تقارير إيطالية لاحتمال بحث ميسي عن نادي جديد، أشارت "لا غازيتا ديللو سبورت"، أن هناك 5 أندية مستعدة لضم ميسي إن تم تفعيل "بند الهروب" والذي يمكّن اللاعب من الرحيل "مجانا" عن برشلونة بنهاية الموسم، في حال أبلغ "البلوغرانا" قبل شهر من تنفيذ البند. ووفق ما نقلت "آس" عن الصحيفة الإيطالية، فإن 5 أندية مهتمة بالحصول على خدمات ميسي، وهي: باريس سان جرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر ميلان. وقدّرت "لاغازيتا" أن يتراوح الراتب السنوي في العقد الذي سيوقعه ميسي إن ترك برشلونة، بين 50 إلى 85 مليون يورو. واعترف ميسي في سبتمبر الماضي خلال إحدى المقابلات بوجود بند في عقده يمكّنه من الرحيل، وعدم تسرعه في تجديد عقده الذي ينتهي في 2021 المقبل. وعن الخطط البديلة التي يمتلكها "النادي الكتالوني" إن رحل ميسي عن صفوفه، أوضحت "لاغازيتا"، أن الحل يتمثل في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز ونيمار دا سيلفا.


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خاص - يمن برس

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