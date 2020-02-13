قيادي عسكري يتوعد جماعة الحوثي ويضع هذين الشرطين لتحقيق النصر

*يمن برس -متابعة خاصة
توعد قائد العمليات المشتركة لقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اللواء الركن صغير عزيز، بالانتصار لأجل اليمن وأمنه واستقراره.
وقال صغير بن عزيز: "سننتصر لكل من ضحى ودمر منزله وتشرد لأجل اليمن وأمنه واستقراره عندما نعرف أن المسؤولية أمانة وأن العهدة مال عام يجب المحافظة عليها بكل أمانة وإخلاص".
وأكد صغير بن عزيز أن "مشروع الحوثي سيفشل ولن يصبر عليه الشعب اليمني كثيرا".
وأدى الصراع في اليمن الذي يدخل في مارس المقبل عامه السادس إلى مقتل 100 ألف مدني وتشريد قرابة 3.6 من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم" بحسب تصنيف الأمم المتحدة.
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