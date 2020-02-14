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محمد صلاح يشعل غضب المصريين

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*يمن برس - متابعات

أثار رامي عباس وكيل أعمال اللاعب المصري في صفوف فريق ليفربول الإنكليزي، الجدل من جديد بين الجماهير المصرية التي تنتظر مشاركته في أولمبياد طوكيو ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي.



وقال عباس إن محمد صلاح لم يتخذ قراره بعد بشأن المشاركة في الأولمبياد.



وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب قال في تصريحات تلفزيونية إن صلاح سيكون على رأس قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.



وتنص لوائح البطولات الأولمبية في كرة القدم على إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن، تخطوا الـ23 عاما، ضمن قائمة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية.



لكن البطولة تأتي في فترة الاستعداد للدوري الإنكليزي، كما أن المباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية من المقرر أن تقام في الثامن من أغسطس، وهو نفس موعد انطلاق الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يتوقع أن يفوز بلقبه ليفربول الموسم الجاري، إذ يتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.



وقال غريب "لم نتحدث مع صلاح بشكل رسمي، لا أعلم إن كان أحد من اتحاد كرة القدم تحدث معه، لكننا أبدينا الرغبة، ووجوده سيجعل هدفنا في البطولة يزيد، خاصة وأننا لا نريد فقط تمثيلا مشرفا".



وقال المدرب "لا توجد لائحة تلزم صلاح بالمشاركة، لكن لابد أن تتلاقى رغبتنا مع اللاعب نفسه وكذلك موافقة مدربه يورغن كلوب".



وعلق وكيل صلاح على تصريحات غريب المنشورة في إحدى الصحف البريطانية.



تصريحات وكيل صلاح قوبلت بانتقادات من جماهير الكرة المصرية التي تطالب اللاعب بتمثيل بلاده في هذه المحفل الرياضي العالمي الذي ينتظر كل أربعة أعوام، في حين دعا آخرون إلى احترام قرار اللاعب.



وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب قد قال في تصريحات نهاية يناير الماضي إن اللاعب لم يطلب منه المشاركة في أولمبياد طوكيو حتى الآن، بالنسبة لنا لم نتخذ قرارا بعد، وما يتعين علي قوله لصلاح سأقوله، هذا كل ما في الأمر".



وأضاف كلوب "كلا الطرفين لم يتخذا قرارا بعد، وآمل أن يوجد معي كل الفريق خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، لكن هذا لن يكون ممكنا لأسباب مختلفة"، إذ تتزامن فترة الاستعدادات مع بطولات كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا والألعاب الأولمبية.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أثار رامي عباس وكيل أعمال اللاعب المصري في صفوف فريق ليفربول الإنكليزي، الجدل من جديد بين الجماهير المصرية التي تنتظر مشاركته في أولمبياد طوكيو ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي.وقال عباس إن محمد صلاح لم يتخذ قراره بعد بشأن المشاركة في الأولمبياد.وكان المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب قال في تصريحات تلفزيونية إن صلاح سيكون على رأس قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.وتنص لوائح البطولات الأولمبية في كرة القدم على إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن، تخطوا الـ23 عاما، ضمن قائمة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية.لكن البطولة تأتي في فترة الاستعداد للدوري الإنكليزي، كما أن المباراة النهائية في دورة الألعاب الأولمبية من المقرر أن تقام في الثامن من أغسطس، وهو نفس موعد انطلاق الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يتوقع أن يفوز بلقبه ليفربول الموسم الجاري، إذ يتصدر الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.وقال غريب "لم نتحدث مع صلاح بشكل رسمي، لا أعلم إن كان أحد من اتحاد كرة القدم تحدث معه، لكننا أبدينا الرغبة، ووجوده سيجعل هدفنا في البطولة يزيد، خاصة وأننا لا نريد فقط تمثيلا مشرفا".وقال المدرب "لا توجد لائحة تلزم صلاح بالمشاركة، لكن لابد أن تتلاقى رغبتنا مع اللاعب نفسه وكذلك موافقة مدربه يورغن كلوب".وعلق وكيل صلاح على تصريحات غريب المنشورة في إحدى الصحف البريطانية.تصريحات وكيل صلاح قوبلت بانتقادات من جماهير الكرة المصرية التي تطالب اللاعب بتمثيل بلاده في هذه المحفل الرياضي العالمي الذي ينتظر كل أربعة أعوام، في حين دعا آخرون إلى احترام قرار اللاعب.وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب قد قال في تصريحات نهاية يناير الماضي إن اللاعب لم يطلب منه المشاركة في أولمبياد طوكيو حتى الآن، بالنسبة لنا لم نتخذ قرارا بعد، وما يتعين علي قوله لصلاح سأقوله، هذا كل ما في الأمر".وأضاف كلوب "كلا الطرفين لم يتخذا قرارا بعد، وآمل أن يوجد معي كل الفريق خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، لكن هذا لن يكون ممكنا لأسباب مختلفة"، إذ تتزامن فترة الاستعدادات مع بطولات كأس أمم أوروبا وكوبا أميركا والألعاب الأولمبية.







مصر صلاح الاولمبياد



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