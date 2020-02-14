 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / أوباما يشيد بشاب يمني في أمريكا يقدم خدمة إنسانية ممتعة (فيديو+صورة)
أوباما يشيد بشاب يمني في أمريكا يقدم خدمة إنسانية ممتعة (فيديو+صورة)
الجمعة, 14 فبراير, 2020 08:08:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أوباما يشيد بشاب يمني في أمريكا يقدم خدمة إنسانية ممتعة (فيديو+صورة)
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشاب يمني يدعى أحمد علوان يملك متجرًا في أمريكا. 

وقال أوباما في تغريدة على تويتر معلقًا على الشاب "يا له من مثال رائع على المواطنة، عمل يمكن لكل منا القيام به لإحداث تغيير بالنسبة لنا جميعًا".

ويقدم المتجر الذي يملكه ويديره الشاب اليمني أحمد علوان أطعمة وبضائع مجانية للفقراء إذا استطاعوا حل مسائل في الرياضيات.

حيث يقوم مالك المحل بالسماح للفقير إذا تمكن من حل معادلة الرياضيات لمدة خمس ثوانٍ للحصول على أي شيء يريده من أرفف المتجر والحصول عليه مجانًا.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك

- فيديو :







شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
242
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©