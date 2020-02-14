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أوباما يشيد بشاب يمني في أمريكا يقدم خدمة إنسانية ممتعة (فيديو+صورة)

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*يمن برس - خاص



أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشاب يمني يدعى أحمد علوان يملك متجرًا في أمريكا.



وقال أوباما في تغريدة على تويتر معلقًا على الشاب "يا له من مثال رائع على المواطنة، عمل يمكن لكل منا القيام به لإحداث تغيير بالنسبة لنا جميعًا".



ويقدم المتجر الذي يملكه ويديره الشاب اليمني أحمد علوان أطعمة وبضائع مجانية للفقراء إذا استطاعوا حل مسائل في الرياضيات.



حيث يقوم مالك المحل بالسماح للفقير إذا تمكن من حل معادلة الرياضيات لمدة خمس ثوانٍ للحصول على أي شيء يريده من أرفف المتجر والحصول عليه مجانًا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشاب يمني يدعى أحمد علوان يملك متجرًا في أمريكا.وقال أوباما في تغريدة على تويتر معلقًا على الشاب "يا له من مثال رائع على المواطنة، عمل يمكن لكل منا القيام به لإحداث تغيير بالنسبة لنا جميعًا".ويقدم المتجر الذي يملكه ويديره الشاب اليمني أحمد علوان أطعمة وبضائع مجانية للفقراء إذا استطاعوا حل مسائل في الرياضيات.حيث يقوم مالك المحل بالسماح للفقير إذا تمكن من حل معادلة الرياضيات لمدة خمس ثوانٍ للحصول على أي شيء يريده من أرفف المتجر والحصول عليه مجانًا.

- فيديو :









أوباما شاب يمني أمريكا



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