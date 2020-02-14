 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الهجرة الدولية تدعم 2300 عائلة يمنية عبر التوظيف في 2019
الهجرة الدولية تدعم 2300 عائلة يمنية عبر التوظيف في 2019
الجمعة, 14 فبراير, 2020 09:01:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الهجرة الدولية تدعم 2300 عائلة يمنية عبر التوظيف في 2019
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة إنها دعمت مايزيد عن 2300 عائلة يمنية عبر التوظيف خلال العام 2019.

وأوضحت المنظمة في تغريدة على حساب مكتبها في اليمن على "تويتر"، أنه تم دعم ما يزيد قليلاً عن 2300 عائلة يمنية من خلال التوظيف في عام 2019، دون مزيد من التفاصيل .

وأضافت أن هذا الدعم "جزء من مشاريع الانتقال والانتعاش التي تقودها المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة".

وفي تغريدة منفصلة قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها تعمل لدعم جميع أفراد المجتمعات في اليمن بما فيهم الأطفال المهاجرين والنازحين والمتضررين من الصراع بشكل عام.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
302
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©