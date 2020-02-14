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الهجرة الدولية تدعم 2300 عائلة يمنية عبر التوظيف في 2019

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*يمن برس - متابعات

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة إنها دعمت مايزيد عن 2300 عائلة يمنية عبر التوظيف خلال العام 2019.



وأوضحت المنظمة في تغريدة على حساب مكتبها في اليمن على "تويتر"، أنه تم دعم ما يزيد قليلاً عن 2300 عائلة يمنية من خلال التوظيف في عام 2019، دون مزيد من التفاصيل .



وأضافت أن هذا الدعم "جزء من مشاريع الانتقال والانتعاش التي تقودها المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة".



وفي تغريدة منفصلة قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها تعمل لدعم جميع أفراد المجتمعات في اليمن بما فيهم الأطفال المهاجرين والنازحين والمتضررين من الصراع بشكل عام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة إنها دعمت مايزيد عن 2300 عائلة يمنية عبر التوظيف خلال العام 2019.وأوضحت المنظمة في تغريدة على حساب مكتبها في اليمن على "تويتر"، أنه تم دعم ما يزيد قليلاً عن 2300 عائلة يمنية من خلال التوظيف في عام 2019، دون مزيد من التفاصيل .وأضافت أن هذا الدعم "جزء من مشاريع الانتقال والانتعاش التي تقودها المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة".وفي تغريدة منفصلة قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها تعمل لدعم جميع أفراد المجتمعات في اليمن بما فيهم الأطفال المهاجرين والنازحين والمتضررين من الصراع بشكل عام.







اليمن الهجرة الدولية دعم



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