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لأول مرة .. ناسا تنشر صورة عفريت من المريخ

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*يمن برس - متابعات



التقطت كاميرا تابعة لوكالة ناسا صورة "نادرة" لدوامة ترابية تعرف باسم "عفريت الغبار" أثناء نشاطها على كوكب المريخ.



و"عفريت الغبار" دوامات هواء مصحوبة بالغبار تتحرك بقوة وبسرعة فائقة يمكن أن تصل إلى 100 ميل في الساعة، ويمكن أن تحدث على الأرض وعلى المريخ.



وقال الفريق المشرف على كاميرا HiRISE على متن المركبة "مارس ريكونيسانس أوربيتر" المخصصة لاستكشاف الكوكب الأحمر إن هذه الصورة "الرائعة" التقطت في أكتوبر الماضي.



وأشار بيان للفريق إن قلب "عفريت الغبار" المشار إليه بلغ عرضه نحو 50 مترا، بينما ارتفع عمود الغبار 650 مترا.



وقال شارون ويلسون إن "هناك العديد من الصور للمسارات التي يخلفها عفريت الغبار، لكن من النادر أن نلتقطها في طور الحركة".







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك التقطت كاميرا تابعة لوكالة ناسا صورة "نادرة" لدوامة ترابية تعرف باسم "عفريت الغبار" أثناء نشاطها على كوكب المريخ.و"عفريت الغبار" دوامات هواء مصحوبة بالغبار تتحرك بقوة وبسرعة فائقة يمكن أن تصل إلى 100 ميل في الساعة، ويمكن أن تحدث على الأرض وعلى المريخ.وقال الفريق المشرف على كاميرا HiRISE على متن المركبة "مارس ريكونيسانس أوربيتر" المخصصة لاستكشاف الكوكب الأحمر إن هذه الصورة "الرائعة" التقطت في أكتوبر الماضي.وأشار بيان للفريق إن قلب "عفريت الغبار" المشار إليه بلغ عرضه نحو 50 مترا، بينما ارتفع عمود الغبار 650 مترا.وقال شارون ويلسون إن "هناك العديد من الصور للمسارات التي يخلفها عفريت الغبار، لكن من النادر أن نلتقطها في طور الحركة".







ناسا عفريت المريخ



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