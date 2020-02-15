حملة مجتمعية لإنقاذ التعليم وإنهاء إضراب المعلمين في عدن

*يمن برس -عدن
أطلق ناشطون وإعلاميون بمحافظة عدن (جنوب اليمن)، اليوم السبت، حملةً مجتمعية لإنهاء إضراب المعلمين وعودة الطلاب للمدارس.
وقال رئيس الحملة، الإعلامي بسام البان: إن الحملة ذات أهداف شعبية ومدنية، ولا علاقة لها بالسياسة أو بأي جهةٍ حزبية أو مناطقية.
مشيرًا إلى أن الحملة انطلقت إلكترونياً، وستدشن فعالياتها الميدانية خلال اليومين القادمين، تحت شعار “أوقفوا إضرابكم عن التعليم”.
وأكد البان احترام الحملة للمعلمين والمعلمات وحقوقهم، لكن يبدو أن إضراب معلمي عدن تم استخدم لأهدافٍ سياسية، ووُظف بعيداً عن المطالب المشروعة للمعلمين.
لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى إنهاء إضراب المعلمين وعودة الطلاب للمدارس، وضرورة فصل التعليم عن السياسة.
ونوه البان أن الحملة لاقت تفاعلاً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور الذين رحبوا بالحملة وابدوا استعدادهم للمشاركة في أولى تظاهرات الحملة نهاية الأسبوع.
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