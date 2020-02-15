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الوزير الحضرمي يمثل "اليمن" في مؤتمر ميونيخ العالمي للأمن
السبت, 15 فبراير, 2020 04:38:00 مساءً

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الوزير الحضرمي يمثل "اليمن" في مؤتمر ميونيخ العالمي للأمن
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*يمن برس -متابعات
تشارك بلادنا ممثلة بوزير الخارجية محمد الحضرمي، في النسخة السادسة والخمسين من مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة ميونخ الالمانية.
 
ويناقش المشاركون من قادة ووزراء الخارجية والدفاع ،على مدى ثلاثة أيام ،عدد من القضايا والتحديات الدولية الراهنة، والتهديدات المحدقة بالسلم الدولي، والأزمات الساخنة في العالم، والتحديات الأمنية المستقبلية وتغير موازين القوة بالعالم، فضلاً عن آثار تغير المناخ، وتقاطعات التقدم التجاري والتكنولوجي مع الأمن الدولي.
 
ومن المتوقع أن تكون القضية اليمنية محل نقاش في المؤتمر نظراً لارتباطاتها الانسانية وتداخلاتها الاقليمية والدولية.
 
ومن المقرر أن يتحدث الوزير الحضرمي في عدد من حلقات النقاش ويشارك في بعض الفعاليات على هامش المؤتمر ويلتقي عدد من نظرائه وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة للتنسيق والتشاور حول القضايا التي تهم بلادنا والمنطقة وخاصة الأوضاع السياسية وعملية السلام في بلادنا بعد التصعيد الأخير من قبل المليشيات الحوثية ومماطلتها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم وايضا اتفاق الرياض وأسباب التأخير في تنفيذ بنوده.
 
ويشارك في المؤتمر أكثر من 500 من صانعي القرار الدوليين رفيعي المستوى أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إضافة إلى رؤساء حكومات ووزراء الخارجية والدفاع لعدد كبير من الدول، وممثلين عن الاقتصاد ومنظمات دولية.
 
ويعد مؤتمر ميونيخ للأمن نصة عالمية يتم خلالها بحث القضايا الأمنية ويمنح الفاعلين السياسيين فرصة التواصل عن قرب.


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خاص - يمن برس

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