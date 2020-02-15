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إفشال عملية إلتفاف حوثية على مواقع القوات الحكومية في صعدة

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من جبهات شرق صعدة

*يمن برس -صعدة

أحبطت القوات الحكومية ، اليوم السبت، محاولة تقدم لمسلحي جماعة الحوثي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، عن قائد لواء (حرب1) بالجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، قوله إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إثر تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل والتفاف على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".





وأكد "إفشال محاولة الحوثيين واستهداف تجمعاتهم وتعزيزاتهم بالمدفعية، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصرهم".



وكان الجيش اليمني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، سيطرته على مواقع استراتيجية في محافظة مأرب إثر مواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحبطت القوات الحكومية ، اليوم السبت، محاولة تقدم لمسلحي جماعة الحوثي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، عن قائد لواء (حرب1) بالجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، قوله إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إثر تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل والتفاف على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".وأكد "إفشال محاولة الحوثيين واستهداف تجمعاتهم وتعزيزاتهم بالمدفعية، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصرهم".وكان الجيش اليمني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، سيطرته على مواقع استراتيجية في محافظة مأرب إثر مواجهات مع مسلحي جماعة الحوثي.







صعدة عملية إلتفاف القوات الحكومية



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