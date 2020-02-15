الحوثيون يكشفون نوعية السلاح المستخدم في إسقاط طائرة “التورنيدو”

*يمن برس - متابعة خاصة
قالت جماعة الحوثي اليوم السبت، إن السلاح المستخدم في اسقاط طائرة التورنيدو التابعة للتحالف بمحافظة الجوف هو جزء من منظومة دفاع جوي جديدة محلية الصنع ومتطورة.
ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله أن هذه هي “التجربة العملية الأولى للسلاح المستخدم في إسقاط طائرة تورنيدو البريطانية”.
وكان الناطق العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع أعلن ليل الجمعة السبت، إسقاط طائرة حربية نوع تورنيدو في سماء محافظة الجوف بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنلوجيا حديثة.. وفق قوله.
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