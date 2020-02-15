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وفاة وإصابة 3 في حادث سير تعرضت له مركبة تقل مسافرين في الوازعية بتعز
السبت, 15 فبراير, 2020 10:31:00 مساءً

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تعبيرية

*يمن برس - تعز
أسفر حادث مروري في الوازعية بمحافظة تعز عن وفاة شاب في مديرية الوازعية بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.
وقالت مصادر محلية ان الشاب هيثم غانم غيلان حبيرة البوكري توفي فيما أصيب كلا من الدكتور مصطفى باقص والشاب عامر الخجخجي في حادث سير مروع تعرضت له سيارة كانوا يستقلونها في الوازعية بتعز.
وأوضحت المصادر جاء نتيجة انفجار أحد اطارات السيارة التي كانوا يستقلونها.
وأشار المصادر إلى ان المصابين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية ليتم إحالتهم الى المدينة.


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خاص - يمن برس

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