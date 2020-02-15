الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / وفاة وإصابة 3 في حادث سير تعرضت له مركبة تقل مسافرين في الوازعية بتعز

وفاة وإصابة 3 في حادث سير تعرضت له مركبة تقل مسافرين في الوازعية بتعز

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

تعبيرية

*يمن برس - تعز

أسفر حادث مروري في الوازعية بمحافظة تعز عن وفاة شاب في مديرية الوازعية بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية ان الشاب هيثم غانم غيلان حبيرة البوكري توفي فيما أصيب كلا من الدكتور مصطفى باقص والشاب عامر الخجخجي في حادث سير مروع تعرضت له سيارة كانوا يستقلونها في الوازعية بتعز.

وأوضحت المصادر جاء نتيجة انفجار أحد اطارات السيارة التي كانوا يستقلونها.

وأشار المصادر إلى ان المصابين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية ليتم إحالتهم الى المدينة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أسفر حادث مروري في الوازعية بمحافظة تعز عن وفاة شاب في مديرية الوازعية بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.وقالت مصادر محلية ان الشاب هيثم غانم غيلان حبيرة البوكري توفي فيما أصيب كلا من الدكتور مصطفى باقص والشاب عامر الخجخجي في حادث سير مروع تعرضت له سيارة كانوا يستقلونها في الوازعية بتعز.وأوضحت المصادر جاء نتيجة انفجار أحد اطارات السيارة التي كانوا يستقلونها.وأشار المصادر إلى ان المصابين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية ليتم إحالتهم الى المدينة.







اليمن تعز حادث مروري



شارك الخبر أصدقاءك:



195

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







