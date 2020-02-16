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الحوثيون يعيدون المساعدات المنهوبة من مخازن الغداء العالمي في حجة
الأحد, 16 فبراير, 2020 12:05:00 صباحاً

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الحوثيون يعيدون المساعدات المنهوبة من مخازن الغداء العالمي في حجة
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*يمن برس - متابعات
تراجعت جماعة الحوثي عن فرض إتاوات على المنظمات العاملة في المجال الإنساني وأعادت أطنان من المساعدات التي نهبها مسلحو الجماعة في وقت سابق.


وبحسب مذكرة رسمية موجهة للسيدة ليزا غراندي الممثلة الممثلة المقيمة للأمم المتحدة - منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، وتضمنت إبلاغها أن حكومة الحوثيين قررت إلغاء نسبة 2٪ من المساعدات كانت فرضتها كإتاوة إجبارية تدفع لصالح مجلس شكلته الجماعة لإدارة والإشراف على عمليات توزيع المساعدات.


وتضمنت القرارات الإفراج عن أجهزة ومعدات تابعة لبرنامج الغداء العالمي كانت تحتجزها الجماعة في مطار صنعاء، كما نص القرار على إعادة 120 طن نهبتها الجماعة من مخازن برنامج الغداء العالمي في محافظة حجة.

وتأتي هذه الخطوة بعد رفض المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة معاودة نشاطها في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من قبل الجماعة بالإضافة إلى عمليات نهب منظمة لكميات المساعدات ومواد الإغاثة.


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خاص - يمن برس

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