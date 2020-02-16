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"يمن نت" تمنح عملائها رصيد مجاني بمناسبة عودة الانترنت
الأحد, 16 فبراير, 2020 12:25:00 صباحاً

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"يمن نت" تمنح عملائها رصيد مجاني بمناسبة عودة الانترنت
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*يمن برس - خاص
أعلنت شركة "يمن نت"، منح مشتركيها رصيد إضافي بمناسبة إصلاح الكابل البحري "فالكون" وعودة خدمة الانترنت في اليمن.

وقالت في بيان على موقعها الرسمي، السبت، إنه سيتم إضافة 25% رصيد اضافي عند سداد باقات سوبر نت ولفترة محدودة.

وكانت شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن" أعلنت الخميس الماضي، عن عودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها عقب إصلاح الكابل البحري الدولي "فالكون".

وفي 9 يناير الماضي خرجت نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري الدولي (فالكون) في السويس.
 


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خاص - يمن برس

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