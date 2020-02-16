"يمن نت" تمنح عملائها رصيد مجاني بمناسبة عودة الانترنت

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*يمن برس - خاص

أعلنت شركة "يمن نت"، منح مشتركيها رصيد إضافي بمناسبة إصلاح الكابل البحري "فالكون" وعودة خدمة الانترنت في اليمن.



وقالت في بيان على موقعها الرسمي، السبت، إنه سيتم إضافة 25% رصيد اضافي عند سداد باقات سوبر نت ولفترة محدودة.



وكانت شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن" أعلنت الخميس الماضي، عن عودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها عقب إصلاح الكابل البحري الدولي "فالكون".



وفي 9 يناير الماضي خرجت نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري الدولي (فالكون) في السويس.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت شركة "يمن نت"، منح مشتركيها رصيد إضافي بمناسبة إصلاح الكابل البحري "فالكون" وعودة خدمة الانترنت في اليمن.وقالت في بيان على موقعها الرسمي، السبت، إنه سيتم إضافة 25% رصيد اضافي عند سداد باقات سوبر نت ولفترة محدودة.وكانت شركة الاتصالات اليمنية "تيليمن" أعلنت الخميس الماضي، عن عودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها عقب إصلاح الكابل البحري الدولي "فالكون".وفي 9 يناير الماضي خرجت نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري الدولي (فالكون) في السويس.







يمن نت رصيد فالكون



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