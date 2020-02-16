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السعودية تقرر رفع أسعار البنزين
الأحد, 16 فبراير, 2020 12:40:00 صباحاً

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السعودية تقرر رفع أسعار البنزين
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*يمن برس - متابعات
أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من يوم 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م ستكون على النحو الآتي: (بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر)، و( بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر).

وأوضحت أرامكو السعودية أنه ابتداءً من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلًا من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكان بنزين 91 قد سجل سعر 1.50 ريال لكل لتر، فيما يباع بنزين 95 بسعر 2.05 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الرابع أكتوبر-ديسمبر من عام 2019.


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خاص - يمن برس

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