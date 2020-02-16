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عاجل.. التحالف يكشف مصير الطيارين السعوديين المفقودين في الجوف
الأحد, 16 فبراير, 2020 12:50:00 صباحاً

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عاجل.. التحالف يكشف مصير الطيارين السعوديين المفقودين في الجوف
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*يمن برس - متابعة خاصة

حمل التحالف العربي بقيادة السعودية، الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم "التورنيدو" التي سقطت في وقت متأخر من مساء الجمعة في محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن القيادة المشتركة للتحالف تُحمل الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي أن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر الحوثيين بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت سابق السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف، بعد إعلان سابق للحوثيين حول إسقاط الطائرة.


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خاص - يمن برس

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