الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بالأسماء.. جماعة الحوثي تعترف بدفن 42 مسلحًا تابعًا لها خلال 4 أيام

بالأسماء.. جماعة الحوثي تعترف بدفن 42 مسلحًا تابعًا لها خلال 4 أيام

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة



دفنت جماعة الحوثي عشرات القتلى التابعين لها خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم قيادات ميدانية، في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها أنها رصدت تشييع جماعة الحوثي لجثامين 42 قتيلاً من عناصرها في خمس محافظات هي: (صنعاء، ذمار، حجة، صعدة، والمحويت)، حيث دفنتهم خلال أربعة أيام.



وبينت المصادر، أن الجماعة شيعت قتلاها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعه، بالإضافة إلى صباح السبت 15 فبراير /شباط 2020م، في الوقت ذاته ما تزال هناك عشرات الجثث من قتلاها في ثلاجات المستشفيات.



ووفق المصادر فإن محافظة صنعاء حازت على العدد الأكبر من القتلى، إذ نالت نصيبها بـ 14 قتيلاً، وذمار 12 قتيلاً، وحجة 8 قتلى، وصعدة 7 قتلى، وقتيل في المحويت، وتقوم جماعة الحوثي بدفن قتلاها دون أن توضح الأماكن التي سقطوا فيها.



وفيما يلي أسماء الـ42 قتيلاً الذي دفنتهم الجماعة الحوثية، وحصلت الوكالة على أسمائهم:



أولاً / محافظة صنعاء:



1 - منصور صالح علي صمغة.



2 - عباس محمد المطري - مديرية بني مطر.



3 - نبيل محمد جهلان - مديرية بني مطر.



4 - هيثم محمد الصبري - مديرية سنحان.



5 - طه أحمد طامش - مديرية بني الحارث.



6 - محسن محمد علي راجح.



7 - محمد روضان علي - مديرية الحصن.



8 - يحيى صالح عطية - مديرية شعوب.



9 - هارون حسين الشامي - مديرية سنحان.



10 - ياسر صالح علي متاش.



11 - بسام عبدالكريم سعيد الجنيد.



12 - خالد أحمد مصلح - مديرية صعفان.



13 - يحيى محمد الفقيه - مديرية سنحان.



14 - بشار محمد الحجازي - مديرية مناخة.



ثانياً/ محافظة ذمار:



15 - القيادي/ علي عبدالحميد المروني



16 - فارس عبدالله حاتم



17 - رائد سيف هيسان



18 - محمد ناصر الكلبي



19 - محمود سعد الخضر



20 - صالح محمد هاجر



21 - أحمد صالح راشد



22 - يحيى محمد السعيدي - مديرية ضوران آنس



23 - حمزة عبدالله الحرضي - مديرية ضوران آنس



24 - أحمد قائد العطيف - مديرية المنار



25 - يحيى ناصر البارد - مديرية عنس



26 - عماد علي البردة - مديرية الحداء



ثالثاً/ محافظة حجة:



27 - عبدالسلام الشارف - مديرية خيران المحرق



28 - رضوان الشارف - مديرية خيران المحرق



29 - محمد الشارف - مديرية خيران المحرق



30 - حمود القاضي - مديرية خيران المحرق



31 - أحمد الشنفي - مديرية كشر



32 - طارق الشريف - مديرية كشر.



33 - يوسف الشنفي - مديرية كشر.



34 - إبراهيم عبدالرزاق سند - مديرية كحلان الشرف.



رابعاً/محافظة صعدة:



35 - يوسف علي أحسن القاسمي



36 - زاهر ناصر العراقي



37 - جابر محمد دريدح



38 - حسين صالح عسكر - مديرية الصفراء



39 - خالد عدنان العويري - مديرية سحار



40 - عبدالعزيز زايده - مديرية رازح



41 - محمد عبدالله الرازحي - مديرية رازح



خامساً/ محافظة المحويت:



42 - منصور صالح القنب - مديرية حفاش





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دفنت جماعة الحوثي عشرات القتلى التابعين لها خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم قيادات ميدانية، في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها أنها رصدت تشييع جماعة الحوثي لجثامين 42 قتيلاً من عناصرها في خمس محافظات هي: (صنعاء، ذمار، حجة، صعدة، والمحويت)، حيث دفنتهم خلال أربعة أيام.وبينت المصادر، أن الجماعة شيعت قتلاها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعه، بالإضافة إلى صباح السبت 15 فبراير /شباط 2020م، في الوقت ذاته ما تزال هناك عشرات الجثث من قتلاها في ثلاجات المستشفيات.ووفق المصادر فإن محافظة صنعاء حازت على العدد الأكبر من القتلى، إذ نالت نصيبها بـ 14 قتيلاً، وذمار 12 قتيلاً، وحجة 8 قتلى، وصعدة 7 قتلى، وقتيل في المحويت، وتقوم جماعة الحوثي بدفن قتلاها دون أن توضح الأماكن التي سقطوا فيها.وفيما يلي أسماء الـ42 قتيلاً الذي دفنتهم الجماعة الحوثية، وحصلت الوكالة على أسمائهم:أولاً / محافظة صنعاء:1 - منصور صالح علي صمغة.2 - عباس محمد المطري - مديرية بني مطر.3 - نبيل محمد جهلان - مديرية بني مطر.4 - هيثم محمد الصبري - مديرية سنحان.5 - طه أحمد طامش - مديرية بني الحارث.6 - محسن محمد علي راجح.7 - محمد روضان علي - مديرية الحصن.8 - يحيى صالح عطية - مديرية شعوب.9 - هارون حسين الشامي - مديرية سنحان.10 - ياسر صالح علي متاش.11 - بسام عبدالكريم سعيد الجنيد.12 - خالد أحمد مصلح - مديرية صعفان.13 - يحيى محمد الفقيه - مديرية سنحان.14 - بشار محمد الحجازي - مديرية مناخة.ثانياً/ محافظة ذمار:15 - القيادي/ علي عبدالحميد المروني16 - فارس عبدالله حاتم17 - رائد سيف هيسان18 - محمد ناصر الكلبي19 - محمود سعد الخضر20 - صالح محمد هاجر21 - أحمد صالح راشد22 - يحيى محمد السعيدي - مديرية ضوران آنس23 - حمزة عبدالله الحرضي - مديرية ضوران آنس24 - أحمد قائد العطيف - مديرية المنار25 - يحيى ناصر البارد - مديرية عنس26 - عماد علي البردة - مديرية الحداءثالثاً/ محافظة حجة:27 - عبدالسلام الشارف - مديرية خيران المحرق28 - رضوان الشارف - مديرية خيران المحرق29 - محمد الشارف - مديرية خيران المحرق30 - حمود القاضي - مديرية خيران المحرق31 - أحمد الشنفي - مديرية كشر32 - طارق الشريف - مديرية كشر.33 - يوسف الشنفي - مديرية كشر.34 - إبراهيم عبدالرزاق سند - مديرية كحلان الشرف.رابعاً/محافظة صعدة:35 - يوسف علي أحسن القاسمي36 - زاهر ناصر العراقي37 - جابر محمد دريدح38 - حسين صالح عسكر - مديرية الصفراء39 - خالد عدنان العويري - مديرية سحار40 - عبدالعزيز زايده - مديرية رازح41 - محمد عبدالله الرازحي - مديرية رازحخامساً/ محافظة المحويت:42 - منصور صالح القنب - مديرية حفاش







الحوثيون قتلى 42



شارك الخبر أصدقاءك:



310

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







