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السودان : قواتنا بحمد الله انسحبت من اليمن

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حميدتي

*يمن برس -متابعات

أعلن السودان، سحب معظم قواته المشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.



وأكد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حميدتي، انسحاب قوات بلاده في اليمن باستثناء عدد قليل جداً وفقا لمقابلة له مع فضائية (S24) السودانية.



وقال حميدتي : "قواتنا بحمد الله انسحبت من اليمن. الموجود هناك قوات قليلة جدا".



وفي ديسمبر الماضي أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن عدد الجنود الذين يقاتلون في اليمن ضمن التحالف بقيادة السعودية تم خفضه من 15ألفا إلى خمسة آلاف عنصر، وغادرت قوات إضافية في وقت لاحق بعد تلك التصريحات.



ويشارك السودان بقوات عسكرية كبيرة، منذ مارس 2015م، في التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن السودان، سحب معظم قواته المشاركة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.وأكد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حميدتي، انسحاب قوات بلاده في اليمن باستثناء عدد قليل جداً وفقا لمقابلة له مع فضائية (S24) السودانية.وقال حميدتي : "قواتنا بحمد الله انسحبت من اليمن. الموجود هناك قوات قليلة جدا".وفي ديسمبر الماضي أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن عدد الجنود الذين يقاتلون في اليمن ضمن التحالف بقيادة السعودية تم خفضه من 15ألفا إلى خمسة آلاف عنصر، وغادرت قوات إضافية في وقت لاحق بعد تلك التصريحات.ويشارك السودان بقوات عسكرية كبيرة، منذ مارس 2015م، في التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن.







السودان اليمن حميدتي



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