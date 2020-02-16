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مقتل 70 مدنيا برصاص وألغام جماعة الحوثي خلال يناير المنصرم
الأحد, 16 فبراير, 2020 03:01:00 مساءً

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مقتل 70 مدنيا برصاص وألغام جماعة الحوثي خلال يناير المنصرم
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*يمن برس - متابعة خاصة
أفاد تقرير حقوقي توثيق مقتل 70 مدنياً برصاص وألغام الحوثيين خلال الشهر الماضي.

وحسب التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات التي تضم ثلاثة عشر منظمة محلية ودولية، في بيان لها، إن فرقها الميدانية وثقت 19 مدنياً سقطوا بالألغام التي زرعها الحوثيون.


وأضافت بأن اثنين وثمانين مدنياً جرى خطفهم من قِبل عناصر الحوثيين، بينهم أربع نساء.


وأشارت إلى أن الحوثيين أخفوا قسراً أربعة وعشرين مدنياً من خصومهم، حيث رفضوا الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضوا الاعتراف بحرمانهم من حريتهم.


كما سجلت الشبكة 152 انتهاكاً، طالت الأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة وإحراق المنازل.

ووفق بيان الشبكة، فإن انتهاكات الحوثيين "توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بالإضافة إلى تهديدات زراعة الألغام وجرائم القنص وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون، واقتحام وتفجير المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى المباني والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها".


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خاص - يمن برس

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