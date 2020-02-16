جماعة الحوثي تعتقل المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنلوجيا بعد أيام من اعتقال رئيسها في صنعاء
*يمن برس -صنعاء
اعتقلت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء شمالي البلاد.
وقالت مصادر حقوقية إن جماعة الحوثي اعتقلت المحامي أحمد عبدالله الورقي المستشار القانوني لجامعة العلوم والتكنولوجيا، واقتياده إلى جهة مجهولة.
وبحسب المصادر، فإن اعتقال"الروقي" جاءت على خلفية متابعته للإفراج عن رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان المختطف في سجون الحوثيين بصنعاء.
وأشارت إلى أن الجماعة تواصل تهديد المحامين والحقوقيين بهدف منعهم من الدفاع عن "عقلان" أو الحديث عن انتهاكاتها بحق جامعة العلوم والمستشفى التابع لها.
وقبل أيام عاودت جماعة الحوثي، اختطاف الدكتور حميد عقلان رئيس الجامعة من منزله في صنعاء، بعد مرور أسبوع على الإفراج عنه من سجونها.
وكانت جماعة الحوثي استكملت أواخر يناير الماضي، السيطرة على جامعة العلوم ومستشفى الجامعة، وعينت إدارة تابعة لها، ضمن حملة لمصادرة أملاك معارضيها في العاصمة صنعاء
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