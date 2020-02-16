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السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن
الأحد, 16 فبراير, 2020 10:01:00 مساءً

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السعودية تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع اليمن
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*يمن برس - وكالات
أعلنت السعودية، الأحد، عن مقتل أحد جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز قدم مساء السبت تعازيه لأسرة وكيل رقيب هزاع بن يحيى هزاع زربان، الذي قتل "أثناء أدائه واجبه على الحد الجنوبي، في منطقة جازان".

ويعد هذا الجندي هو الثاني الذي تعلن السعودية عن مقتله على الحدود مع اليمن في أقل من أسبوع.

والاثنين الماضي، أفادت الوكالة بأنه تم نقل التعازي إلى ذوي العريف موسى بن محمد مهدي دهل، من منسوبي حرس الحدود الذي قتل بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

ولم تتطرق الوكالة إلى ملابسات مقتل الجنديين، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل معتاد عن مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين المسيطرين على عدد من المحافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.


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خاص - يمن برس

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