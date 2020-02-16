فلكي يمني يكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة

*يمن برس - متابعة خاصة
توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي ارتفاعاً تدريجياً ملحوظاً لدرجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق اليمنية خلال هذا الأسبوع.
وقال الفلكي عدنان الشوافي، في تدوينة على "فيسبوك" إنه وبناءً على صور وبيانات الاقمار الصناعية ونماذج الطقس والتي لا تزال تعطي مؤشر إنخفاض شديد في الحمل الحراري وأسبوع شبه جاف على اليمن إلا أننا نتوقع تحديثات بتحسن أفضل في معدل الهطول.
كما توقع الفلكي الشوافي هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وأرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية خصوصاً مع نهاية الأسبوع.
وأشار إلى هبات شديدة للرياح على السواحل الجنوبية وباب المندب والسواحل الغربية (سواحل لحج وتعز والحديدة) من السبت حتى منتصف الإسبوع ليكون الموج بين معتدل الى مضطرب أحياناً، مؤكداً أن حالة الرياح ستشهد هدوء نسبي ليلة الاربعاء القادم وحتى نهاية الإسبوع.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك