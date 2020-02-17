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غريفيث يصل مصر لبحث آخر التطورات على الساحة اليمنية
الإثنين, 17 فبراير, 2020 12:21:00 صباحاً

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غريفيث يصل مصر لبحث آخر التطورات على الساحة اليمنية
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*يمن برس - متابعات
وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة القاهرة مساء الأحد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن مارتن غريفيث، قادماً من الأردن، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها أخر التطورات على الساحة اليمنية، في ضوء جهود التوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية.

وصرحت مصادر مطلعة، أن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته لمصر، مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات في مصر والجامعة العربية وبعض الشخصيات اليمنية المقيمة في مصر، لاستعراض أخر التطورات على الساحة اليمنية، في ضوء ما تم التوصل إليه في الساعات الماضية من موافقة ممثلي أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع".

وكان المبعوث الأممي قد وصف في وقت سابق الأحد الاتفاق على تبادل الأسرى والمحتجزين بأنه خطوة تعد الأولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً لاتفاقية ستوكهولم.


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خاص - يمن برس

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