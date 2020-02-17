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مقتل الحارس الشخصي لزعيم الحوثيين وحفيد الإمام أحمد في معارك الجوف (صورة)

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*يمن برس - الجوف

لقي ثلاثة من قيادات الحوثيين مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بمحافظة الجوف، (شمال شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية "إن المعارك التي اندلعت خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من الحوثيين أبرزهم القيادي الحوثي والحارس الشخصي لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حسن عبدالله حنين الجرادي".



وأشارت المصادر إلى مقتل حفيد الإمام محمد عبدالله علي حسين حميد الدين ويعمل أيضاً حارساً لزعيم الحوثيين إضافة إلى القيادي العسكري المكنى أبو طه يحي المنبهي، أحد القيادات العسكرية التي تلقت تدريباتها في إيران.



وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين منذ مطلع الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي ثلاثة من قيادات الحوثيين مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بمحافظة الجوف، (شمال شرق اليمن).وقالت مصادر محلية "إن المعارك التي اندلعت خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من الحوثيين أبرزهم القيادي الحوثي والحارس الشخصي لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حسن عبدالله حنين الجرادي".وأشارت المصادر إلى مقتل حفيد الإمام محمد عبدالله علي حسين حميد الدين ويعمل أيضاً حارساً لزعيم الحوثيين إضافة إلى القيادي العسكري المكنى أبو طه يحي المنبهي، أحد القيادات العسكرية التي تلقت تدريباتها في إيران.وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين منذ مطلع الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل وجرح المئات من الطرفين.







الجوف معارك الحوثيين



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