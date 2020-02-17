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وزارة التربية تلغي إجازة يوم "السبت" في ثلاث محافظات

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من اجتماع وزارة التربية في عدن

*يمن برس -وكالات

أقر اجتماع تربوي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، برئاسة وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، عبدالله لملس، اليوم، إضافة يوم السبت كيوم دراسي تعويضاً عن الأيام التي تم التوقف فيها في ثلاث محافظات جنوب اليمن جراء إضراب المعلمين.



وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع التعليمية والتربوية بمدارس محافظات عدن ولحج وأبين في ظل توقف التعليم في بعض مدارس المحافظات الثلاث بسبب إضراب المعلمين المطالبين بحقوقهم.





ووقف المجتمعون على جملة من القضايا التربوية والتعليمية أهمها التزام وزارة التربية والتعليم بما اتفق عليه في لقاء رئيس الوزراء مع ممثلي نقابة المعلمين مؤخرا، والعمل به حرصا منها على تلبية حقوق المعلمين واستمرار العملية التعليمية في الوقت نفسه.



وأكد وزير التربية مع المجتمعين على استمرار الخطة الدراسية المقررة لهذا العام، حيث سيضاف يوم السبت ضمن أيام الدراسة تعويضا عن الأيام التي تم التوقف فيها بسبب الاضراب، مشددا ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين في الإضراب ومحاسبة المتغيبين عن الدوام الرسمي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقر اجتماع تربوي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، برئاسة وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، عبدالله لملس، اليوم، إضافة يوم السبت كيوم دراسي تعويضاً عن الأيام التي تم التوقف فيها في ثلاث محافظات جنوب اليمن جراء إضراب المعلمين.وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع التعليمية والتربوية بمدارس محافظات عدن ولحج وأبين في ظل توقف التعليم في بعض مدارس المحافظات الثلاث بسبب إضراب المعلمين المطالبين بحقوقهم.ووقف المجتمعون على جملة من القضايا التربوية والتعليمية أهمها التزام وزارة التربية والتعليم بما اتفق عليه في لقاء رئيس الوزراء مع ممثلي نقابة المعلمين مؤخرا، والعمل به حرصا منها على تلبية حقوق المعلمين واستمرار العملية التعليمية في الوقت نفسه.وأكد وزير التربية مع المجتمعين على استمرار الخطة الدراسية المقررة لهذا العام، حيث سيضاف يوم السبت ضمن أيام الدراسة تعويضا عن الأيام التي تم التوقف فيها بسبب الاضراب، مشددا ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين في الإضراب ومحاسبة المتغيبين عن الدوام الرسمي.







وزارة التربية السبت المعلميين



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