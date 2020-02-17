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نتنياهو يعلن عن تحليق أول طائرة تجارية إسرائيلية في المجال الجوي للسودان

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*يمن برس - متابعات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع مجموعة من الزعماء اليهود الأمريكيين يوم الأحد، إن طائرة إسرائيلية عبرت الأجواء السودانية يوم السبت متجهة إلى أمريكا الجنوبية.



وذكر موقع بي بي سي أن نتنياهو أشار إلى أن تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء السودان جاء نتيجة لمناقشات مهمة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس السيادة السوادني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق من الشهر الحالي.



وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الممر الجوي الجديد قلص زمن الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.



ومضى قائلاً: "نحن الآن نبحث تطبيع" العلاقات سريعا بين البلدين.



وأعلن السودان في الخامس من فبراير/ شباط الموافقة بصورة مبدئية على تحليق طائرات إسرائيلية في أجوائه عقب يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا؛ لكن الحكومة السودانية لم تتطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



ولطالما كانت إسرائيل تعتبر السودان تهديدا أمنيا؛ إذ كانت تشتبه في أن إيران استخدمت الأراضي السودانية لتهريب أسلحة إلى قطاع غزة.



وفي عام 2009، تحدثت تقارير عن قصف طائرة إسرائيلية قافلة للأسلحة داخل السودان، ومن شأن تطبيع العلاقات مع السودان، الدولة التي اجتمع فيها الزعماء العرب عام 1967 وأصدروا بيان "اللاءات الثلاث" (لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع إسرائيل)، أن يسمح لنتنياهو بتدعيم مركزه ومصداقيته الدبلوماسية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار.



ويعد الإعلان عن السماح بتحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء السودان أبرز تطور في العلاقات بين الجانبين منذ لقاء نتنياهو مع البرهان.



وتكهن معلقون إسرائيليون بأن الاتصالات الجديدة مع الخرطوم يمكن أن تسمح لإسرائيل بإعادة المهاجرين السودانيين غير الشرعيين، وفي المقابل يمكن أن تلعب إسرائيل دورا في إقناع الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع الخرطوم ورفع العقوبات عنها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع مجموعة من الزعماء اليهود الأمريكيين يوم الأحد، إن طائرة إسرائيلية عبرت الأجواء السودانية يوم السبت متجهة إلى أمريكا الجنوبية.وذكر موقع بي بي سي أن نتنياهو أشار إلى أن تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء السودان جاء نتيجة لمناقشات مهمة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس السيادة السوادني عبد الفتاح البرهان في وقت سابق من الشهر الحالي.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الممر الجوي الجديد قلص زمن الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.ومضى قائلاً: "نحن الآن نبحث تطبيع" العلاقات سريعا بين البلدين.وأعلن السودان في الخامس من فبراير/ شباط الموافقة بصورة مبدئية على تحليق طائرات إسرائيلية في أجوائه عقب يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا؛ لكن الحكومة السودانية لم تتطرق إلى موضوع تطبيع العلاقات مع إسرائيل.ولطالما كانت إسرائيل تعتبر السودان تهديدا أمنيا؛ إذ كانت تشتبه في أن إيران استخدمت الأراضي السودانية لتهريب أسلحة إلى قطاع غزة.وفي عام 2009، تحدثت تقارير عن قصف طائرة إسرائيلية قافلة للأسلحة داخل السودان، ومن شأن تطبيع العلاقات مع السودان، الدولة التي اجتمع فيها الزعماء العرب عام 1967 وأصدروا بيان "اللاءات الثلاث" (لا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع إسرائيل)، أن يسمح لنتنياهو بتدعيم مركزه ومصداقيته الدبلوماسية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من مارس/آذار.ويعد الإعلان عن السماح بتحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء السودان أبرز تطور في العلاقات بين الجانبين منذ لقاء نتنياهو مع البرهان.وتكهن معلقون إسرائيليون بأن الاتصالات الجديدة مع الخرطوم يمكن أن تسمح لإسرائيل بإعادة المهاجرين السودانيين غير الشرعيين، وفي المقابل يمكن أن تلعب إسرائيل دورا في إقناع الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع الخرطوم ورفع العقوبات عنها.







السودان اسرائيل نتنياهو الخرطوم تل ابيب



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