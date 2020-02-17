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جارديولا باق مع مانشستر سيتي رغم عقوبة الايقاف الاوروبي

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*يمن برس - خاص

نقلت صحف انجليزية عن الاسباني بيب جارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي انه باق مع الفريق حتى لو ثبت الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عقوبة الايقاف بحق النادي للموسمين القادمين بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف المالي .



وكان قرار للاتحاد الاوروبي لكرة القدم قضى بتغريم نادي مانشستر سيتي الانجليزي 30 مليون يورو وحرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الاوروبي الموسمين القادمين ، بسبب مخالفة النادي شروط اللعب المالي النظيف بالتلاعب بالسجلات بين 2012 - 2016 .. حد وصفه ..



ونقلت صحيفة "ذا صن" الانجليزية عن بيان الاتحاد الأوروبي "تبين له أن مانشستر سيتي ضللهم بشكل خطير، حيث تلاعب في التقارير المالية المُقدمة لليويفا في الفترة بين 2012 و2016، عن طريق التلاعب في قوائم الدخل المالية من قِبل الرعاة" .



واعرب مانشستر سيتي الذي يشارك هذا الموسم بمسابقة دوري ابطال اوروبا بصفته حامل لقب الدوري الانجليزي ، عن خيبة امله من قرار الغرفة القضائية بالاتحاد الاوروبي ..



وذكر بيان الاتحاد ان قراره نهائي ..



ويحق للفريق الانجليزي الاستئناف لدى محكمة "كاس" المتخصصة في فض النزاعات الرياضية ..



وتحول فريق مانشستر سيتي الانجليزي عام 2008م، الى ملكية شركة مملوكة لمنصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس الوزراء بدولة الامارات .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نقلت صحف انجليزية عن الاسباني بيب جارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي انه باق مع الفريق حتى لو ثبت الاتحاد الاوروبي لكرة القدم عقوبة الايقاف بحق النادي للموسمين القادمين بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف المالي .وكان قرار للاتحاد الاوروبي لكرة القدم قضى بتغريم نادي مانشستر سيتي الانجليزي 30 مليون يورو وحرمانه من المشاركة في مسابقات الاتحاد الاوروبي الموسمين القادمين ، بسبب مخالفة النادي شروط اللعب المالي النظيف بالتلاعب بالسجلات بين 2012 - 2016 .. حد وصفه ..ونقلت صحيفة "ذا صن" الانجليزية عن بيان الاتحاد الأوروبي "تبين له أن مانشستر سيتي ضللهم بشكل خطير، حيث تلاعب في التقارير المالية المُقدمة لليويفا في الفترة بين 2012 و2016، عن طريق التلاعب في قوائم الدخل المالية من قِبل الرعاة" .واعرب مانشستر سيتي الذي يشارك هذا الموسم بمسابقة دوري ابطال اوروبا بصفته حامل لقب الدوري الانجليزي ، عن خيبة امله من قرار الغرفة القضائية بالاتحاد الاوروبي ..وذكر بيان الاتحاد ان قراره نهائي ..ويحق للفريق الانجليزي الاستئناف لدى محكمة "كاس" المتخصصة في فض النزاعات الرياضية ..وتحول فريق مانشستر سيتي الانجليزي عام 2008م، الى ملكية شركة مملوكة لمنصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس الوزراء بدولة الامارات .







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