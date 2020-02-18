هذه آخر تطورات معارك الجبهة الأكثر اشتعالاً في اليمن

*يمن برس - متابعة خاصة
قال قائد اللواء22 مشاة العميد ركن عبدالله الضاوي إن قوات الجيش أفشلت جميع محاولات الحوثيين للتسلل باتجاه مواقع محررة في المحافظة وكبدتهم قتلى وجرحى في صفوفها.
وأضاف العميد الضاوي في تصريح لصحيفة الجيش ” 26 سبتمبر” أن جماعة الحوثيين تتكبد يومياً خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال محاولاتها الفاشلة في التسلل إلى جبهات الجوف المختلفة.
وأكد الضاوي أن قوات الجيش تمكنت من دحر مسلحي الحوثيين وافشال هجماتهم التي أعدوا لها منذ شهور.. بحسب قوله.
وكانت جماعة الحوثي، أعلنت في وقت سابق الاثنين، السيطرة على مواقع واسعة في الجوف عقب تنفيذها هجوماً بغطاء مدفعي وصاروخي على مواقع لقوات الجيش الوطني غرب مديرية الغيل جنوبي غربي المحافظة.
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