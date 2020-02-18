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محور تعز يعلن إحباط مخطط حوثي يستهدف أمن واستقرار المدينة
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 02:25:00 مساءً

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محور تعز يعلن إحباط مخطط حوثي يستهدف أمن واستقرار المدينة
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت قيادة محور تعز أن قوات الجيش الوطني أحبطت مخططًا حوثيًا يستهدف مدينة تعز. 

وقال رئيس عمليات محور تعز قائد اللواء الخامس حماية رئاسية، العميد عدنان رزيق، إن الجيش في تعز وأد مخططًا حوثيًا كان يستهدف أمن واستقرار المدينة.

وأوضح رزيق، في مقابلة إعلامية مع صحيفة "حماة الوطن" الصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز أن قوات الجيش تحقق انتصارات متوالية وتكبد جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

مؤكدًا أن قوات الجيش ستقف في وجه أي مشروع  خارجي أو داخلي يعمل على تقسيم محافظة تعز أو رهنها لأطماع خارجية.

ودعا العميد رزيق إلى تعاضد كل الجهود السياسية والعسكرية والأمنية والشعبية لوقف أي مظاهر عبثية وحفظ الأمن والسكينة العامة في محافظة تعز، مشيرا بهذا الصدد إلى أن جزءًا من مسؤولية هذه الفوضى تقع على عاتق  بعض المحسوبين على الجيش، وبالتحديد الفصائل المدنية التي انخرطت في المقاومة، تم دمجها لاحقاً في الجيش، وبعض هؤلاء متورطون في أحداث أمنية وفق ملفات التحقيق، على حد قوله.

 وتشهد محافظة تعز بين الفينة والأخرى أحداث فوضى وانفلات أمني، غالبًا ما يكون أطرافها افرادً منتمين إلى الوحدات العسكرية بتعز، وتعجز الجهات الأمنية عن ضبطهم .


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خاص - يمن برس

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