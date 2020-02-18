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طريقة جديدة لإنقاص الوزن الزائد عبر تناول هذا النوع من الدهون!

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*يمن برس - متابعة خاصة

قدم خبراء التغذية الألمان نصائح غير متوقعة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم، حيث تبين أنه للتخلص من الدهون الزائدة يجب عليك تناول الدهون، ولكن ليس جميع الدهون، وإنما المفيدة فقط والتي تحتوي على أحماض أوميغا 3.



ووفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، فإنه يجب أن يكون النظام الغذائي لأي شخص، بما في ذلك أولئك الذين يريدون إنقاص وزنهم، متوازنا.



وأضافت الصحيفة، أنه يجب أن يحتوي النظام الغذائي بالضرورة على البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية.



ووفقا لها، فإن هذه الدهون مهمة للغاية في الحفاظ على كتلة العضلات، ولكن لا يتم هنا الحديث عن الدهون بشكلها المعتاد، ولكن عن الدهون الموجودة، على سبيل المثال، في زيت الزيتون وبذور الكتان والمكسرات والأفوكادو.



كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الأسماك الدهنية (مثل سمك السلمون والرنجة)، حيث أنها غنية جدا بأحماض الأوميغا 3، كون الجسم لا ينتج بنفسه هذه الأحماض، لذلك يجب أن يحصل عليها من المواد الغذائية.



وأضاف الخبراء، أنه بالإضافة إلى تناول الدهون، فيجب أن يحصل جسم الإنسان على البروتينات أيضا، والتي تأتي من البيض والجبن والدجاج قليل الدسم. كما توجد الكربوهيدرات المفيدة في الحنطة السوداء والمعكرونة والبطاطا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قدم خبراء التغذية الألمان نصائح غير متوقعة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم، حيث تبين أنه للتخلص من الدهون الزائدة يجب عليك تناول الدهون، ولكن ليس جميع الدهون، وإنما المفيدة فقط والتي تحتوي على أحماض أوميغا 3.ووفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، فإنه يجب أن يكون النظام الغذائي لأي شخص، بما في ذلك أولئك الذين يريدون إنقاص وزنهم، متوازنا.وأضافت الصحيفة، أنه يجب أن يحتوي النظام الغذائي بالضرورة على البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية.ووفقا لها، فإن هذه الدهون مهمة للغاية في الحفاظ على كتلة العضلات، ولكن لا يتم هنا الحديث عن الدهون بشكلها المعتاد، ولكن عن الدهون الموجودة، على سبيل المثال، في زيت الزيتون وبذور الكتان والمكسرات والأفوكادو.كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الأسماك الدهنية (مثل سمك السلمون والرنجة)، حيث أنها غنية جدا بأحماض الأوميغا 3، كون الجسم لا ينتج بنفسه هذه الأحماض، لذلك يجب أن يحصل عليها من المواد الغذائية.وأضاف الخبراء، أنه بالإضافة إلى تناول الدهون، فيجب أن يحصل جسم الإنسان على البروتينات أيضا، والتي تأتي من البيض والجبن والدجاج قليل الدسم. كما توجد الكربوهيدرات المفيدة في الحنطة السوداء والمعكرونة والبطاطا.







الدهون الوزن البطاطا



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