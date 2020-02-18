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جماعة الحوثي تخصص "الأربعاء " يوما للأنشطة الطائفية في مدارس العاصمة

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مدرسة في صنعاء

*يمن برس -صنعاء

أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، مطلع فبراير الجاري، تعميماً جديداً على مدارس العاصمة صنعاء، يقضي بتخصيص يوماً دراسياً للأنشطة الطائفية.



وقالت مصادر تربوية في صنعاء ،بأن التعميم الحوثي يلزم مدارس صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية، تحت مسمى "اليوم الثقافي".



وأضافت المصادر أن التعميم يلزم المدارس بتدشين فعاليات طائفية بلافتة "اليوم الثقافي"، وبذريعة "تأصيل الهوية الإيمانية" التي دعا إليها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.



وبموجب التعميم، فإن الفعاليات الطائفية تبدأ من الساعة الحادية عشرة والنصف في المدارس الحكومية والأهلية، وستتولى عناصر حوثية بالإشراف على بث "المادة الطائفية المرئية" و عرضها بجهاز "البروجكتر" أو شاشة التلفاز.



وتشكل هذه المواد التي تقدمها الجماعة للمدارس - بحسب المصادر - محاضرات تحريضية ومواد مرئية وأفلاماً قتالية، تحرض بمجملها طلبة المدارس على الانضمام للقتال في صفوف الجماعة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، مطلع فبراير الجاري، تعميماً جديداً على مدارس العاصمة صنعاء، يقضي بتخصيص يوماً دراسياً للأنشطة الطائفية.وقالت مصادر تربوية في صنعاء ،بأن التعميم الحوثي يلزم مدارس صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية، تحت مسمى "اليوم الثقافي".وأضافت المصادر أن التعميم يلزم المدارس بتدشين فعاليات طائفية بلافتة "اليوم الثقافي"، وبذريعة "تأصيل الهوية الإيمانية" التي دعا إليها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.وبموجب التعميم، فإن الفعاليات الطائفية تبدأ من الساعة الحادية عشرة والنصف في المدارس الحكومية والأهلية، وستتولى عناصر حوثية بالإشراف على بث "المادة الطائفية المرئية" و عرضها بجهاز "البروجكتر" أو شاشة التلفاز.وتشكل هذه المواد التي تقدمها الجماعة للمدارس - بحسب المصادر - محاضرات تحريضية ومواد مرئية وأفلاماً قتالية، تحرض بمجملها طلبة المدارس على الانضمام للقتال في صفوف الجماعة.







جماعة الحوثي مدارس العاصمة النشاط الثقافي



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