السعودية تحذر من تعليق الدعم الإنساني لليمـن

*يمن برس -وكالات
جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم، التأكيد على أن نشاطات جماعة الحوثي الانقلابية التي وصفها بـ"الاستفزازية" إزاء أعمال الاغاثة، ستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدها، اليوم، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وناقش خلالها عدة قضايا بينها الوضع في اليمن ودعم المملكة الدائم للحل السياسي.
وأكد المجلس دعم المملكة للشعب اليمني واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".
وأشار المجلس إلى تشديد المملكة خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المفوضة الأوربية بالتعاون مع الحكومة السويدية في بروكسل بشأن الوضع الإنساني في اليمن، على أن ما تقوم به الجماعة الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة وستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن.
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