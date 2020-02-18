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تعين القيادي في جماعة الحوثي " سليم مغلس " محافظًا لتعز ، وتفاصيل تكشف عن سبب الإطاحة "بأمين البحر "
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 04:59:00 مساءً

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تعين القيادي في جماعة الحوثي " سليم مغلس " محافظًا لتعز ، وتفاصيل تكشف عن سبب الإطاحة "بأمين البحر "
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*يمن برس - تعز

صُدر  قرارا بتعيين عضو ما يسمى بـ"المكتب السياسي" وأحد الأعضاء المشاركين في مفاوضات الحوثيين في الخارج، سليم المغلس، محافظا لمحافظة تعز خلفاً للقيادي المؤتمري أمين البحر.
ويعد المغلس عضواً في المكتب السياسي للجماعة ونائباً لمدير مكتب المشاط كما أنه عضوٌ في وفد الحوثيين لمشاورات السويد.
وذكرت المصادر أن  الإطاحة بالقيادي المؤتمري أمين البحر من منصب محافظ تعز، جاء بعد خلافات واسعة مع مشرف الحوثيين على المحافظة المدعو منصور اللكومي على الصلاحيات والجبايات.
وأشارت المصادر إلى أن اللكومي والمعين من الحوثيين وكيلاً لمحافظة تعز لشؤون الثقافة والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف كان يمارس صلاحيات المحافظ ويتعمد تجاهل البحر ويتهمه بأنه "عفاشي"، في إشارة إلى الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.وقالت المصادر أن المحافظ البحر اعترض على الممارسات التي يرتكبها اللكومي خاصة ما يتعلق بإشرافه على عمليات نهب الطبعة الجديدة من فئات العملة الوطنية الريال، من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تعز وخاصة "الحوبان".

 

وأكدت المصادر بأن  البحر رفع عدة رسائل إلى زعيم الميليشيا الانقلابية يرفض فيها عمليات الاختطاف والمصادرة للحريات والحقوق التي يمارسها منصور علي اللكومي المعين مشرفاً للمحافظة منذ 2014، لافتة إلى أن اللكومي هو المسؤول المباشر عن "سجن الصالح" وعن كافة الجرائم المرتكبة فيه.




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خاص - يمن برس

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