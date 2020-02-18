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اقتراب موسم نشاط الزوابع الترابية (تعرف على أسبابها ومناطق نشاطها)

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*يمن برس - خاص

ستنشط خلال الأيام القادمة في مناطق القيعان الواسعة أو الأحواض الجبلية والهضاب والتهائم ظاهرة الزوابع الترابية أو الرملية وهي ظاهرة تحدث عند ارتفاع درجة الحرارة قبل وقت الظهيرة وحتى العصر في فترات الجفاف في موسم الربيع أوالخريف بسبب نشاط واضطراب الرياح المحلية وعادة تحدث عندما تمر جبهة هوائية باردة على أرض دافئة، ففي هذه الحالة تسخن الأجزاء السفلية من الهواء البارد وترتفع بشكل تيارات صاعدة تحمل معها الأتربة والرمال الناعمة التي تدفعها الرياح أمامها في اتجاهات غير منتظمة ثم سرعان ما تضعف وتنتهي.

وقد تسبب انعدام رؤية مؤقت في أماكن مرورها وتحمل معها أتربة ناعمة وما خف وزنه من الأشياء كالقش وفي المدن للأسف تحمل معها أكياس البلاستيك والأوراق بسبب عدم تنظيف الشوارع بشكل دوري وعدم وجود مستوعبات لهذه القمائم.

أما حجم هذه الزوابع فهو مختلف بحسب درجة تسخين الأرض والهواء القريب منها الذي إذا ما سخن خف وزنه وبدأ بالإرتفاع إلى الأعلى على شكل تيار هوائي صاعد حاملا معه الأتربة الناعمة والأشياء الخفيفة ويتراوح حجم هذه الزوابع بين متر عرضا إلى عشرات الأمتار طولا وقد تصل بعض الأحيان إلى عشرات الأمتار عرضا ومئات الأمتار طولا. والزوابع الترابية قد تحدث أضرارا في بعض الأحيان بحسب قوتها ودرجة قربها ومرورها من فوق الممتلكات.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ستنشط خلال الأيام القادمة في مناطق القيعان الواسعة أو الأحواض الجبلية والهضاب والتهائم ظاهرة الزوابع الترابية أو الرملية وهي ظاهرة تحدث عند ارتفاع درجة الحرارة قبل وقت الظهيرة وحتى العصر في فترات الجفاف في موسم الربيع أوالخريف بسبب نشاط واضطراب الرياح المحلية وعادة تحدث عندما تمر جبهة هوائية باردة على أرض دافئة، ففي هذه الحالة تسخن الأجزاء السفلية من الهواء البارد وترتفع بشكل تيارات صاعدة تحمل معها الأتربة والرمال الناعمة التي تدفعها الرياح أمامها في اتجاهات غير منتظمة ثم سرعان ما تضعف وتنتهي.وقد تسبب انعدام رؤية مؤقت في أماكن مرورها وتحمل معها أتربة ناعمة وما خف وزنه من الأشياء كالقش وفي المدن للأسف تحمل معها أكياس البلاستيك والأوراق بسبب عدم تنظيف الشوارع بشكل دوري وعدم وجود مستوعبات لهذه القمائم.أما حجم هذه الزوابع فهو مختلف بحسب درجة تسخين الأرض والهواء القريب منها الذي إذا ما سخن خف وزنه وبدأ بالإرتفاع إلى الأعلى على شكل تيار هوائي صاعد حاملا معه الأتربة الناعمة والأشياء الخفيفة ويتراوح حجم هذه الزوابع بين متر عرضا إلى عشرات الأمتار طولا وقد تصل بعض الأحيان إلى عشرات الأمتار عرضا ومئات الأمتار طولا. والزوابع الترابية قد تحدث أضرارا في بعض الأحيان بحسب قوتها ودرجة قربها ومرورها من فوق الممتلكات.







طقس اليمن مناخ زوابع



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