 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تطورات جديدة في قضية قاتل بناته الثلاث بصنعاء
تطورات جديدة في قضية قاتل بناته الثلاث بصنعاء
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 10:46:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تطورات جديدة في قضية قاتل بناته الثلاث بصنعاء
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص

أقرت محكمة الاستئناف بالعاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء تأييد الحكم الابتدائي على المدان علي النعامي بالاعدام قصاصا وتعزيرا في مكان عام، لقتله بناته الثلاث في يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت المحكمة الابتدائية، أصدرت مطلع أكتوبر الماضي حكما بإعدام المتهم على عبدالله النعامي، تعزيراً لوحشية الجريمة  التي هزت الرأي العام في صنعاء ومختلف المحافظات.

وكان الجاني علي النعامي أقدم على ارتكاب جريمة مروعة بحق بناته الثلاث  ملاك 14 عاماً ورغد 12 عاماً ورهف سبع سنوات، بإغراقهن في خزان للمياه ، في منزله بحي الصافية، ، جنوب العاصمة صنعاء، في أواخر يونيو الماضي بعد خلافات مع زوجته.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
796
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©