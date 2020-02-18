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تطورات جديدة في قضية قاتل بناته الثلاث بصنعاء

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*يمن برس - خاص



أقرت محكمة الاستئناف بالعاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء تأييد الحكم الابتدائي على المدان علي النعامي بالاعدام قصاصا وتعزيرا في مكان عام، لقتله بناته الثلاث في يونيو/ حزيران الماضي.



وكانت المحكمة الابتدائية، أصدرت مطلع أكتوبر الماضي حكما بإعدام المتهم على عبدالله النعامي، تعزيراً لوحشية الجريمة التي هزت الرأي العام في صنعاء ومختلف المحافظات.



وكان الجاني علي النعامي أقدم على ارتكاب جريمة مروعة بحق بناته الثلاث ملاك 14 عاماً ورغد 12 عاماً ورهف سبع سنوات، بإغراقهن في خزان للمياه ، في منزله بحي الصافية، ، جنوب العاصمة صنعاء، في أواخر يونيو الماضي بعد خلافات مع زوجته.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقرت محكمة الاستئناف بالعاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء تأييد الحكم الابتدائي على المدان علي النعامي بالاعدام قصاصا وتعزيرا في مكان عام، لقتله بناته الثلاث في يونيو/ حزيران الماضي.وكانت المحكمة الابتدائية، أصدرت مطلع أكتوبر الماضي حكما بإعدام المتهم على عبدالله النعامي، تعزيراً لوحشية الجريمة التي هزت الرأي العام في صنعاء ومختلف المحافظات.وكان الجاني علي النعامي أقدم على ارتكاب جريمة مروعة بحق بناته الثلاث ملاك 14 عاماً ورغد 12 عاماً ورهف سبع سنوات، بإغراقهن في خزان للمياه ، في منزله بحي الصافية، ، جنوب العاصمة صنعاء، في أواخر يونيو الماضي بعد خلافات مع زوجته.







صنعاء قاتل بناته الثلاث إعدام



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