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خالد محفوظ بحاح
المهندس خالد محفوظ بحاح
سياسي ودبلوماسي يمني، كلف في 13 أكتوبر 2014 بتشكيل الحكومة وتولى رئاستها في 7 نوفمبر 2014 وبعد أقل من ثلاثة أشهر قدم إستقالته، بعد انقلاب الحوثيون، وفي 12 أبريل 2015 عُين نائباً للرئيس هادي بقرار منه، واستأنف مهامه كرئيس لمجلس وزراء الحكومة المؤقتة في المنفى.
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