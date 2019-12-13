يحيى البعيثي



كربلاء تعز ..!





يتوجهون إلى المسجد ومع كل صلاة تحدث اشتباكات عنيفة بين الناس والنامس .



النامس .. يبدأ بمهاجمة الأماكن المكشوفة (اليدين والأذنين والقدمين والوجه بشكل كامل .



الناس .. يضطرون إلى مواجهة هذه الاعتداءات من خلال تحريك اليدين للدفاع عن الوجه .



النامس .. يلجأ إلى تنفيذ هجوم مباغت في اسفل القدمين، فيبدأ العبد الواقف أمام الله بصد الهجوم الشرس من خلال تحريك أحد القدمين وتسديد ركلة سريعة تفقد النامس توازنه .. ونادرًا ما تحدث وفيات في صفوف النامس .



تنتقل الحركة إلى أعلى الجسم .. وهذا يعني أن هجوم كثيف نفذته كتائب من النامس الشرسة ، فيجد العبد مضطرًا الدفاع عن نفسه ، من خلال توجيه لطمة سريعة وعنيفة إلى منطقة الوجه، تسبب له احمرار أو تورم ، وإذا اكتشف ان النامس تمكن من الفرار دون أي أضرار ، يسدد لنفسه لطمة ثانية أشد من الأولى .



الخلاصة .. كملت الركعتين بعد معركة اسفرت عن 6 ملاطيم في وجهي، ومقتل 2 نامس، واصابة اخرين تمكنوا من الفرار قبل إلانتهاء من التسليمة(الثانية).



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يتوجهون إلى المسجد ومع كل صلاة تحدث اشتباكات عنيفة بين الناس والنامس .النامس .. يبدأ بمهاجمة الأماكن المكشوفة (اليدين والأذنين والقدمين والوجه بشكل كامل .الناس .. يضطرون إلى مواجهة هذه الاعتداءات من خلال تحريك اليدين للدفاع عن الوجه .النامس .. يلجأ إلى تنفيذ هجوم مباغت في اسفل القدمين، فيبدأ العبد الواقف أمام الله بصد الهجوم الشرس من خلال تحريك أحد القدمين وتسديد ركلة سريعة تفقد النامس توازنه .. ونادرًا ما تحدث وفيات في صفوف النامس .تنتقل الحركة إلى أعلى الجسم .. وهذا يعني أن هجوم كثيف نفذته كتائب من النامس الشرسة ، فيجد العبد مضطرًا الدفاع عن نفسه ، من خلال توجيه لطمة سريعة وعنيفة إلى منطقة الوجه، تسبب له احمرار أو تورم ، وإذا اكتشف ان النامس تمكن من الفرار دون أي أضرار ، يسدد لنفسه لطمة ثانية أشد من الأولى .الخلاصة .. كملت الركعتين بعد معركة اسفرت عن 6 ملاطيم في وجهي، ومقتل 2 نامس، واصابة اخرين تمكنوا من الفرار قبل إلانتهاء من التسليمة(الثانية).



شارك المقال أصدقاءك:



16

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: