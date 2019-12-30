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يحيى البعيثي

الكلب أكل أخي ..!
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 08:29:00 مساءً

10 سنوات : انقض عليه كلب شرس ..وعض قدمه اليسرى وكاد أن يلتهم نصف وجهه .. لولا تدخل صاحب الكلب في الوقت المناسب .

20 سنة : ذهب مع زميله "محفوظ" للبحث عن عمل في مصنع الغزل والنسيج، وفجأة داهمهما كلب صيني ضخم نباحه يفزع حارة كاملة .. تمكن "يحيى" من الصعود إلى خزان مرتفع عن المكان بحوالي مترين، بينما "محفوظ" ظل يصارع الكلب بغترة ، وبعد برههة قصيرة توقف الكلب عن النباح وتوقف محفوظ عن الصياح .. فأيقن "يحيى" أن الكلب أكل "محفوظ" .

وبعد صمت مخيف وحالة ذعر ورعب سمع صوت "محفوظ" يعود مجددا إلى الأرجاء : يحيى ..فرد بصوت شاحب : أيوه
محفوظ : إيش تعمل عندك ؟!
يحيى : قلت أنقذ نفسي من الكلب لأروي القصة لأمهاتنا .
وها أنا الآن بعد 27 سنة أرويها لأمة لا إله إلا الله .

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خاص - يمن برس

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